وزير الداخلية يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط شرطة قدم استقالته بمقطع فيديو

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أحد ضباط شرطة البصرة والذي قدم استقالته عبر مقطع فيديو، مشيرا إلى أن الضابط تجاوزه السياقات العسكرية والإدارية القانونية.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها مستمرة في نهجها وسياستها الأمنية القائمة على احترام الأصول والضوابط العسكرية والإدارية وإتباع السياقات الصحيحة في عرض تفاصيل عملها، مشيرة الى ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية من "ظهور غير مبرر وبعيد عن السياقات الصحيحة لأحد ضباط قيادة شرطة البصرة".

وأضافت أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط الموما إليه واستدعائه إلى مقر الوزارة في بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه نتيجة تجاوزه السياقات العسكرية والقانونية، موضحة أنه كان بإمكانه تقديم طلبه عبر سلسلة المراجع أو الحضور إلى وزارة الداخلية .

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها، أنها سبق وان عممت إلى توابعها كافة بضرورة إتباع الأصول العسكرية في عرض الطلبات وعدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي في عرض أي معلومات أو طلبات تتعلق بعمل الوزارة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مدير شرطة المدينة في البصرة العميد الحقوقي محمد راشد ناصر السعدون وهو يقدم استقالته احتجاجا على ما وصفه بـ"التجاوز على شيوخ عشائر البصرة" من قبل قائد الشرطة.