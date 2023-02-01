وزير الداخلية يؤشر انخفاضا بمعدلات الجرائم الجنائية في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، عن تراجع "ملحوظ" بمعدلات الجرائم الجنائية المسجلة في العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارة أجراها إلى محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وقال الشمري في المؤتمر، إن زيارته إلى الديوانية جاءت للإطلاع على الواقع الأمني في المحافظة وعلى عمل مفاصل وزارة الداخلية فيها، مردفا بالقول إن المحافظة تُعتبر مستقرة أمنيا ولكن هذا لا يعني انها لا تحتاج إلى الدعم والاسناد من قبل وزارة الداخلية.

وحول تسلم الملف الأمني في المدن العراقية من قبل وزارة الداخلية بدلا من الدفاع قال الشمري، إن واسط والديوانية والمثنى تعتبر محافظات مستقرة تماما، واغلبية التواجد فيها هي لقطعات وزارة الداخلية، مبينا أن قسم الشرطة هو المسؤول الأمني في تلك المحافظات، وأفواج الطوارئ ساندة له، والعناصر الأمنية كافة بأمرة قسم الشرطة.

كما أشار إلى الاعتماد سيكون على المعلومات الاستخبارية ودعم جهاز الاستخبارات في المحافظة وتطويرها في اتجاه، وتطويرها باتجاه الاستخبارات الجنائية لملاحقة المجرمين وتعقب العصابات الاجرامية.

وتابع الوزير بالقول إن هناك انخفاضا واضحا في معدلات الجرائم الجنائية في العراق مؤشر لدينا في التقييم للشهر الماضي، موضحا انه يوم أمس أجرينا جردا كاملا للجرائم الجنائية، وهناك انخفاض واستقرار.