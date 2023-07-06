وزير الداخلية يوقف ضباطاً إثر شبهات فساد تحوم حولهم بشأن عقد الجواز الإلكتروني

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بإيقاف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ضباطاً شبهات فساد تحوم حولهم بشأن الجواز الإلكتروني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشكري أوقف ثلاثة ضباط بينهم مدير الجوازات، ووجّه بتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم بسبب شكوك بوجود شبهات فساد في عقد الجواز الإلكتروني.

ووفقا للمصدر فإن عملية الحجز تمت يوم أمس لمدة 4 ساعات، مشيرا إلى أنه تم إخلاء سبيلهم، وعودتهم لمزاولة عملهم مع البقاء على التحقيق المفتوح.