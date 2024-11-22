وزير الداخلية يوجه "شكراً وتقديراً" للمشاركين في تأمين التعداد وتكريم المتميزين

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الجمعة، بمنح عناصر القوات الأمنية المشاركة في التعداد السكاني، كتاب شكر وتقدير وتكريم المتميزين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بمنح المشاركين من مفاصل وتشكيلات الوزارة في تأمين عملية التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 كتاب شكر وتقدير وتكريم المتميزين منهم على جهودهم المبذولة ودورهم الكبير في إنجاز هذه المهمة الوطنية".

وفي خبر آخر، ألقت القوات الأمنية القبض على 8 أشخاص، أطراف مشاجرة استخدم فيها إطلاق العيارات النارية في منطقة الكرادة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة ألقت القبض على أطراف مشاجرة حصلت ضمن منطقة الكرادة /شارع الجوازات استخدم فيها إطلاق العيارات النارية".

وتابع: "على الفور توجهت دوريات نجدة الكرادة إلى محل الحادث حيث تم القبض على 8 أشخاص (أطراف المشاجرة) الذين قاموا بأطلاق العيارات النارية وضبط السلاح المستخدم بالحادث، ليتم ايداعهم التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم".