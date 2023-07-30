وزير الداخلية يوجه رجال المرور باعتقال من يعتدي عليهم والعمل بحق "الدفاع الشخصي"

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الأحد، رجال المرور باعتقال من يعتدي عليهم والعمل بحق "الدفاع الشخصي"، كما أوعز لدوريات النجدة برد الاعتداءات على رجال المرور.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشمري أمر بالعمل بأحكام المادة ( 102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ, التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم احد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( 39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

كما أوعز الشمري بالعمل بحق الدفاع الشرعي استناداً لأحكام المادة ( 212) من القانون المدني. واشار وزير الداخلية الى "التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنــــة ( 1969)".

كما وجه ضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الامنية وهذا ما لا يمكن التسامح به".

ووجه وزير الداخلية دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.

وأعلن الشمري تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى ( سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة .