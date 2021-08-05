وزير الداخلية يوجه بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين الذين لم تصدر أوامر تعيين لهم

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين على الملاك الدائم الذين يتقاضون راتبًا شهريًا من الوزارة ومستمرين بالخدمة ولم تصدر لهم أوامر تعيين لهم قبل وبعد سقوط النظام السابق.

وذكر بيان صادر عن اعلام الوزارة أن الأمر يشمل أولئك المنتسبين المستوفين لتلك الشروط لـ"قبل وبعد أحداث ٩/٤/٢٠٠٣ والذين استوفوا شروط التعيين وقت مباشرتهم بشكل قانوني، موضحا أن عددهم بلغ أكثر من ٣٠٠٠ منتسب.

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تأتي من قبل الوزير من أجل تثبيت حقوق هؤلاء المنتسبين وعدم ضياع مستحقاتهم التقاعدية على أن يشمل هذا القرار المنتسبين المستمرين بالخدمة حالياً والمراتب المتوفين والشهداء برتبة شرطي واعتماد آخر ترقية بالرتبة التي كانوا يعملون بها قبل وفاتهم الحاصلين عليها وفق الضوابط والشروط".