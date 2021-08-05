سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الداخلية يوجه بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين الذين لم تصدر أوامر تعيين لهم

Category: أمـن

Date: 2021-08-05T11:34:15+0000
وزير الداخلية يوجه بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين الذين لم تصدر أوامر تعيين لهم

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين على الملاك الدائم الذين يتقاضون راتبًا شهريًا من الوزارة ومستمرين بالخدمة ولم تصدر لهم أوامر تعيين لهم قبل وبعد سقوط النظام السابق.

وذكر بيان صادر عن اعلام الوزارة أن الأمر يشمل أولئك المنتسبين المستوفين لتلك الشروط لـ"قبل وبعد أحداث ٩/٤/٢٠٠٣ والذين استوفوا شروط التعيين وقت مباشرتهم بشكل قانوني، موضحا أن عددهم بلغ أكثر من ٣٠٠٠ منتسب.

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تأتي من قبل الوزير من أجل تثبيت حقوق هؤلاء المنتسبين وعدم ضياع مستحقاتهم التقاعدية على أن يشمل هذا القرار المنتسبين المستمرين بالخدمة حالياً والمراتب المتوفين والشهداء برتبة شرطي واعتماد آخر ترقية بالرتبة التي كانوا يعملون بها قبل وفاتهم الحاصلين عليها وفق الضوابط والشروط".

related

استقدام مسؤولين في  وزارة الداخليَّة على خلفيَّة التحقيق بملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي

Date: 2021-06-27 07:41:08
استقدام مسؤولين في  وزارة الداخليَّة على خلفيَّة التحقيق بملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي

الداخلية العراقية تسمي متحدثا باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات

Date: 2021-05-22 09:30:24
الداخلية العراقية تسمي متحدثا باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات

تشديد الحراسة حول السجون بالعراق .. الغانمي يفصح عن عملية "كبيرة" لتهريب موقوفين

Date: 2021-07-30 13:34:01
تشديد الحراسة حول السجون بالعراق .. الغانمي يفصح عن عملية "كبيرة" لتهريب موقوفين

مفوضية حقوق الانسان توثق بالأرقام عمليات قتل طالت متظاهرين عراقيين

Date: 2019-11-08 20:20:33
مفوضية حقوق الانسان توثق بالأرقام عمليات قتل طالت متظاهرين عراقيين

العراق بالصدارة.. رصد 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة خلال شباط

Date: 2020-02-11 16:41:11
العراق بالصدارة.. رصد 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة خلال شباط

الداخلية تطيح بمجموعة متورطة في "مجزرة" ساحة الصدرين

Date: 2020-11-21 14:52:02
الداخلية تطيح بمجموعة متورطة في "مجزرة" ساحة الصدرين

لإدانتهما بالترويج لأفكار صدام حسين ونشر صوره .. القضاء العراقي يحكم على شخصين

Date: 2021-04-15 10:44:02
لإدانتهما بالترويج لأفكار صدام حسين ونشر صوره .. القضاء العراقي يحكم على شخصين

حركة "النجباء" تعلق على تورط مدير امن الحشد الشعبي بقتل المتظاهرين

Date: 2019-10-23 11:36:19
حركة "النجباء" تعلق على تورط مدير امن الحشد الشعبي بقتل المتظاهرين