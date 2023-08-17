وزير الداخلية يوجه بإحالة ضباط ظهروا في تسجيل فيديوي إلى التقاعد

شفق نيوز / وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، بإحالة ضباط ظهروا في تسجيل فيديوي إلى التقاعد، فيما أمر بتنفيذ هذا التوجيه من تاريخ صدوره 17 آب 2023.

جاء ذلك، استناداً للصلاحية المخولة لوزير الداخلية، بموجب أحكام المادة (4) من قانون الوزارة رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة لقواعد و آداب وضوابط الخدمة في قوى الأمن الداخلي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأمر الشمري، بحسب البيان، بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية وفق أحكام تعليمات حالات جواز إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد رقم (1) لسنة 2012 بحق الضباط المسيئين لقواعد السلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة الذين ظهروا في مقطع فيديوا يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة".

ووجه وزير الداخلية، ضباط ومنتسبي الوزارة كافة بـ"الالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف الوظيفي الأمني، والابتعاد عن كل عمل مشين يسيء إلى سمعة وزارتهم وعوائلهم".