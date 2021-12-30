وزير الداخلية يوجه بفتح تحقيق موسع في "مجزرة جبلة"

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح تحقيق موسع في مجزرة ارتكبها أحد المطلوبين وخلفت مقتل ١٨ شخصا بمحافظة بابل، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الغانمي وجه السلطات المعنية في الداخلية بفتح تحقيق موسع في حادثة ناحية جبلة بمحافظة بابل.

وفي وقت سابق الخميس، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "معلومات أفادت بوجود مطلوب داخل منزله في ناحية جبلة التابعة لقضاء المسيب شمالي بابل، وعلى الفور توجهت قوة راجلة بزي مدني لاعتقاله، الا انه كشف هويتهم وقام بإطلاق النار عليهم ما اسفر عن اصابة ثلاثة منهم".

واضاف "على الفور انسحبت القوة الراجلة وتم استدعاء قوة من سوات الا انه واجههم بإطلاق النار ايضا ورفض الاستسلام، وبعد محاصرة المنزل قام المسلح بقتل ١٧ فرداً من عائلته بإطلاق النار عليهم في الرأس، ومن ثم انتحر بقتل نفسه".