وزير الداخلية يوجه بعدم قطع الطرقات خلال ذكرى إحياء وفاة الإمام الكاظم

شفق نيوز/ وجّه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم السبت، بعدم قطع الطرقات خلال ذكرى إحياء وفاة الإمام الكاظم، وتكثيف الجهود خاصة الاستخباري في أيام الزيارة بالعاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الرجبية عبد الأمير الشمري أكد على انسيابية حركة الزائرين والعجلات وتوزيع المهام والواجبات على الدوائر المشاركة بهذه المناسبة الخالدة"، موجهاً بـ"عدم قطع أي طريق والعمل على تنفيذ الخطة الخاصة بهذه الذكرى في جانبي الكرخ والرصافة".

وشدد على تكثيف الجهد الاستخباري من خلال خلية تجمع كل الأقسام الاستخبارية العاملة ضمن بغداد.

واكد الشمري، على "ضرورة توفير العجلات الخاصة بالنقل، وتعزيز الأجهزة الأمنية بقوات إضافية من باقي المحافظات، فضلاً عن تعزيز أعداد المفتشات، وتوفير عجلات السونار، ووضع خطوط مسير مناسبة لتحرك عجلات الإسعاف والدفاع المدني".