وزير الداخلية يوجه بعدم قطع الشوارع خلال عيد الفطر

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، بعدم قطع الشوارع في العاصمة بغداد خلال أيام عيد الفطر.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر وكالة شؤون الشرطة، ضم وكلاء الوزارة مديري شرطة العاصمة بغداد وعدداً من الضباط، لمناقشة الإجراءات الخاصة بخطة عيد الفطر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وأضاف البيان أن الوزير وجه بالابتعاد عن قطع الشوارع خلال هذه المناسبة، وتكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية قرب دور العبادة وفي الأماكن الترفيهية، وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين.

وأعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، تنفيذ خطة "متكاملة" لاستقبال عيد الفطر تتضمن تعزيز تواجد رجال المرور قرب أماكن الاحتفالات، فيما نفت وجود أي "قطوعات" في الشوارع خلال أيام العيد إلا بشرط معين.

وقال مدير اعلام المرور العميد زياد القيسي في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "بتوجيه من مدير المرور العامة اللواء الحقوقي محمد محمود التميمي وضعت المديرية خطة متكاملة لاستقبال أيام العيد وتتضمن تعزيز الدوريات والأشخاص والدراجات من مواقع التسجيل ومواقع المديريات وزجهم في الشارع لتعزيز حركة السير والمرور".

وأضاف القيسي "كما تتضمن تكثيف الدوريات السيارة والدوريات الراجلة قرب الأماكن الترفيهية وأماكن الاحتفالات والمولات والمناطق التجارية والكافيهات لوجود كثافة سكانية محتفلة بهذه الأيام".

وتابع "لا تشمل هذه الخطة أي قطوعات رئيسية، لكن في بعض الأحيان ستلجأ المديرية، اذا اضطرت، الى تحويل مسار السير تسهيلاً لحركة المرور نتيجة وجود زخم بمناطق معينة".