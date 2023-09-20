وزير الداخلية يوجه بحجز ضابط ونقله بسبب تأخيره إحالة أوراق تحقيقية

شفق نيوز / وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، بحجز ضابط تحقيق مركز شرطة المسبح في العاصمة بغداد، ونقله بسبب تأخيره إحالة أوراق تحقيقية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قرار وزير الداخلية، حجز الضابط المذكور برتبة رائد، ونقله خارج الشرطة المحلية، جاء بسبب تأخيره إحالة الأوراق التحقيقية.

وكان وزير الداخلية، قد باشر اليوم الأربعاء، بمهام ضابط شرطة المسبح وتسيير معاملات المواطنين داخل المركز، وتشخيص المعوقات ووضع الحلول والمعالجات الفورية والآنية لها، لتطبيق نظام المعايشة.