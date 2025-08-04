وزير الداخلية يوجه بتفعيل الجهد الاستخباري لتأمين الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، بتفعيل الجهد الاستخباري في المحافظات وتنفيذ خطط المراقبة السرية خلال الزيارة الأربعينية في كربلاء.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري عقد اجتماعاً موسعاً، في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات ووكيل جهاز الأمن الوطني ومدراء الاستخبارات العسكرية والحشد الشعبي، وكذلك مدراء الاستخبارات في جميع المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

ووجه الشمري، بحسب البيان، بـ"متابعة صفحات التواصل الاجتماعي المغرضة التي تحاول بث الفتنة واستغلال هذه المناسبة"، مؤكداً على أن "يكون عمل الجهات الاستخبارية بشكل ميداني من قبل جميع المدراء من دون استثناء بهدف المتابعة والتدقيق لغاية انتهاء مراسيم الزيارة".

وشدد الشمري، على "تفعيل الخلايا الاستخبارية في بغداد والمحافظات وتنفيذ خطة المراقبة السرية والعمل على متابعة المعلومات الاستخبارية وإشراك عناصر الأمن السياحي ضمن الخطط الاستخبارية".

وبين الشمري أن "جهود القوات الأمنية كانت السبب الرئيس في إنهاء تهديد العصابات الإرهابية بعد أن فقدت جميع امكانياتها على أرض العراق، ويجب الحفاظ على ديمومة الأمن من خلال الانتباه الشديد".

ووجه الشمري، بـ"تحديد المسؤوليات والعمل ضمن ساحات العمل الاستخباري وتوحيد الجهود لتأمين طرق تنقل الزائرين وأماكن الاستراحة والخدمات".