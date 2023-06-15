وزير الداخلية يوجه باعتقال "كل من يسيء" للقوات الأمنية في مواقع التواصل

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، باعتقال أي شخص يسيء او يحرض على القوات الأمنية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أصدر توجيها، من محافظة ميسان، جنوب العراق، باعتقال أي شخص يحرض أو يسيء للقوات الأمنية في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان ان "الشمري أمر باتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تعهد، اليوم الخميس، بملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون مهما كان توجههم أو انتماؤهم، مشددا على ضرورة الحد من المظاهر المسلحة في محافظة ميسان.

ولفت الوزير إلى تسجيل حالات ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض ضد القوات الأمنية في المحافظة، مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق كل من يسيء إلى الأمن.

وأكد أن المحافظة تشهد حوادث بين الحين والآخر، إلا إن الوضع الأمني في ميسان مستقر، منوها إلى أن القوات الامنية ستتخذ اجراءات داخل المحافظة بنزع السلاح خلال الأيام المقبلة.

ودعا وزير الداخلية السكان في ميسان إلى تسجيل أسلحتهم لدى مراكز الشرطة للحصول على تراخيص بالحيازة، مؤكدا أن السلطات الامنية تسعى الى خلو مركز مدينة العمارة وباقي الأقضية جعلها خالية من السلاح.