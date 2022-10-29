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وزير الداخلية يوجه المرور بتوفير الإنسيابية في الشارع وعدم قطع المواكب العسكرية للطرق

Category: أمـن

Date: 2022-10-29T12:05:06+0000
وزير الداخلية يوجه المرور بتوفير الإنسيابية في الشارع وعدم قطع المواكب العسكرية للطرق

شفق نيوز/ عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مؤتمراً موسعاً مع قادة الوزارة ومديري شرطة المحافظات.

وأكد الوزير في بيان صادر عن مكتبه اليوم، على جميع مفاصل الوزارة التعاون المشترك لمحاربة آفة المخدرات، مشيرا الى ضرورة تنظيم لقاءات أسبوعية لأسر الشهداء والجرحى.

ونقل البيان عن الشمري قوله، إنه سيكون هناك تقييم لعمل الضباط في وزارة الداخلية، فضلا عن اعطاء مدة شهرين لتقييم أداء الوكالات والمديريات.

ووجه الوزير بتنظيم زيارات مفاجئة للمديريات للاطلاع على أداء العمل، داعياً أيضاً الى تفعيل عمل مراكز الشرطة وإعطائها الدور الأمني الحقيقي وقيام مراكز الشرطة بإنجاز الدعاوى المتاخرة.

وأكد أن الأمن يأتي من مراكز الشرطة ويجب أن تكون الرؤيا المستقبلية للأمن من خلال قاطع المسؤولية بإمرة مركز الشرطة.

وشدد الوزير على أن يكون القادة قريبين من ضباطهم ومنتسبيهم والاهتمام بمتطلباتهم.

ولفت إلى أن مديرية المرور يجب أن تعمل على توفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية، موجهاً بالتواصل الدائم مع المواطنين لتذليل العقبات.

بدورها أكدت مديرية المرور العامة توجيه وزير الداخلية بعدم ‏قطع أي طريق أمام اي موكب تابع لاي احد من المسؤولين ومن ضمنهم هو شخصيا.

وشدد الشمري ايضا على أنه يجب أن يكون الالتزام بالنظام المروري لأن ثقافة الشعوب تقاس من التزامها بالنظام والتعليمات المرورية.

وكان الوزير قد أصدر في وقت سابق من اليوم أوامر عاجلة هي الأولى منذ تسلمه الوزارة تقضي بالغاء الاوامر الوزارية السابقة الخاصة بصلاحيات الوكلاء وقادة الشرطة والمديرين العامين كافة لحين تشكيل لجنة عليا متخصصة.

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