وزير الداخلية يوجه القادة والآمرين بعدم التقصير في أداء الواجب ومراجعة الخطط وتحديثها

شفق نيوز/ شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم السبت، على عدم التقصير في أداء الواجب والالتزام به ومراجعة الخطط وتحديثها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر الوزارة، ضم وكلاء الوزارة وعدداً من القادة والآمرين والضباط وكذلك قادة شرطة جانب الرصافة من بغداد، لمناقشة الواجبات والمهام الموكلة إليهم، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الوزير على "عدم التقصير في أداء الواجب والالتزام به وعدم التهاون مع أي جهة تقصر في عملها، ووجه بمراجعة الخطط وتحديثها بما يتلاءم مع الضرورة والتحديات الأمنية".

كما وجه الشمري بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل وتعزيز الأمن"، مشدداً على "ضرورة ضبط الأمن واستنفار الجهود وتسخير الإمكانات من أجل خدمة المواطنين بالمستوى الذي يليق بهم".