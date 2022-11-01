وزير الداخلية يكلف اللواء علي هليل بتسيير اعمال شرطة الطاقة

شفق نيوز/ كلّف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، اللواء علي هليل بتسيير أعمال مديرية شرطة الطاقة خلفاً للواء غانم العنكوشي.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الشمري كلّف اللواء علي هليل بتمشية امور شرطة الطاقة لحين تعيين مدير جديد لها".

وفي سياق منفصل، اشار المصدر الى ان "وزير الداخلية أمر بحمل منتسبي الشرطة مسدس واصفاد حديدية اثناء الدوام الرسمي".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال آمر سرية المقر الفوج السادس شرطة نفط الجنوب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاعتقال تم بناءً على أوامر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والذي قرر ايضاً توقيف مدير شرطة نفط الجنوب.

ولفت إلى أن القرارات هذه مرتبطة بملف توقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، والتي يتم التحقيق فيها، وسيتم اعلان تفاصيلها لاحقاً.

وامس الاثنين، افاد مصدر أمني، بتوقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، لأسباب غير معروفة.