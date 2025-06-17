الداخلية تكلف ضابطاً أُصيب بنزاع مسلح لقيادة شرطة المثنى وتعزل السابق للترشح للانتخابات

شفق نيوز/ كلّف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، اللواء حسن كاظم عبيد قائداً لشرطة محافظة المثنى خلفاً للواء عبد الرضا كاطع فهد.

وأكد الشمري في بيان صادر عن الوزارة، للقائد الجديد على أهمية إكمال مسيرة سلفه في دعم العمل الأمني في المثنى.

وعزا مصدر في الوزارة في حديثه لوكالة شفق نيوز، قرار عزل اللواء عبد الرضا كاطع من منصبه الى ترشيح الأخير نفسه للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في العراق بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتنص المادة 9/ج من الدستور العراقي تنص على حظر القوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنها العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أي دوائر أو منظمات تابعة لها، من الترشيح في الانتخابات لإشغال مراكز سياسية.

يشار إلى أن القائد الجديد لمحافظة المثنى اللواء حسن كاظم العبودي، كان يشغل منصب قائد شرطة شمال محافظة ذي قار، وقد أُصيب في مطلع شهر أيار/مايو الماضي جراء نزاع عشائري اندلع في قضاء الشطرة.