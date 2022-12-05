وزير الداخلية يقيل مدير استخبارات ومكافحة ارهاب بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أقال مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "تمت إقالة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب بابل العميد رضا قحطان عزيز الصافي، وتكليف العميد ابراهيم جميل بدر بدلا منه".

ولم يوضح المصدر السبب وراء الإقالة.

يشار الى ان وزير الداخلية عبد الامير الشمري، أجرى العديد من التغييرات في قادة وقيادات تشكيلات الوزارة في بغداد والمحافظات.