لجنة من وزارة الداخلية توصي بطرد ضابط رفيع حاول اغتصاب امرأة في الأنبار

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الخميس، أن لجنة من وزارة الداخلية أوصت بمعاقبة ضابط رفيع بالطرد من السلك بعد تورطه بمحاولة اغتصاب امرأة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد إلقاء القبض على المنسوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الرمادي العقيد (محمد صالح الذيابي) متلبسا بجريمة مخلة بالشرف، وتوقيفه على المادة المكفول بها سابقا وهي (ابتزاز واستغلال وظيفي)، وقضية أمس محاولته اغتصاب والاعتداء على منزل مواطنة ، شكل وزير الداخلية عبد الامير الشمري لجنة عاجلة قدمت إلى مدينة الرمادي أمس وبالتعاون مع قيادة شرطة محافظة الأنبار ومديرية شؤون وأمن الأفراد أصدرت عدة توصيات.

ووفقا للمصدر، فإن من ضمن التوصيات طرد العقيد الذيابي من الخدمة العسكرية وإحالته إلى التقاعد وذلك لارتكابه انتهاكات خروقات متتالية سعت إلى زعزعة أمن المواطن وابتزازهم وتحقيق معه، مشيرا الى إحالة اوراقة إلى لجنة خاصة بالنزاهة لتحقق بأمواله وعائديتها.

وكان مصدر أمني قد افاد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ضابط برتبة رفيعة اقتحم منزل امرأة في الأنبار واعتدى عليها بالضرب في محاولة لاغتصابها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة تلقت بلاغاً عن قيام ضابط برتبة عقيد منسوب إلى مدير استخبارات وإرهاب الانبار، باقتحام منزل تسكنه امرأة في منطقة الزراعة".

وأضاف أن "العقيد قام بالاعتداء على المرأة بالضرب ومن ثم حاول اغتصابها، إلا أن قوة أمنية تمكنت من اعتقاله وتوقيفه"، مشيراً إلى أنه "تم عرض المتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بتوقيفه".

ولاحقا قالت وزارة الداخلية في بيان، أمش إن معلومات وردت عن وجود حادث اعتداء في منطقة الزراعة بالقرب من مستشفى الرازي في محافظة الأنبار، مبينة أن قوة مشتركة من قيادة شرطة المحافظة، وصلت الى مكان الحادث وتبين وقوع هجوم على منزل إحدى المواطنات.

وأضافت الداخلية العراقية، أن القوة القت القبض على المعتدي وتبين أنه أحد ضباط وزارة الداخلية، وضبطت بحوزته مسدس، موضحة أن أوراقه التحقيقية عرضت أمام قاضي محكمة تحقيق الرمادي وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (428) من قانون العقوبات العراقي.