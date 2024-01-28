وزير الداخلية يفتتح الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري .. صور

شفق نيوز/ افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، الجدار الكونكريتي الذي تم نصبه في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي العراقي السوري، بحضور قائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الجدار الكونكريتي تعد ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها وزارة الداخلية لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة تنظيم داعش.

وأضاف أن الوزير تجول على عدد من النقاط الأمنية لقطعات الحدود المنتشرة هناك، مشيداً بجهود قيادة قوات الحدود كونها خط الدفاع الأول عن العراق.