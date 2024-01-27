وزير الداخلية يعلن إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، يوم السبت، إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الوزارة بحضور عدد من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الشمري في كلمة له أن "الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، حيث أعلن عن إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كوردستان".

وشهد هذا المؤتمر مجموعة من المداخلات لمناقشة أهمية هذا المشروع، كما أشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بحسب البيان.