وزير الداخلية يصل محافظة ديالى على رأس وفد أمني

شفق نيوز/ ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين، وفداً أمنياً رفيع المستوى لزيارة محافظة ديالى بهدف الإطلاع على الوضع الأمني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وضم الوفد رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ووكلاء وزير الداخلية وعدداً من القادة الأمنيين.

وعقد الشمري فور وصوله اجتماعاً في مقر قيادة عمليات ديالى، لمناقشة مجمل الأوضاع الأمنية والعمل على مراجعة الخطط المرسومة.