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وزير الداخلية يصل الى كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-12-09T06:54:29+0000
وزير الداخلية يصل الى كركوك

شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي يوم الاربعاء الى محافظة كركوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الوزير سيلتقي المحافظ راكان سعيد الجبوري وعددا من المسؤولين المحليين.

واضاف ان الغانمي سيعقد اجتماعا مع القادة والضباط الامنيين للتباحث حول الاوضاع الامنية في المحافظة.

يأتي هذا في وقت استهداف عناصر من تنظيم داعش بئرين نفطيتين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر التنظيم المتشدد فجروا عبوتين ناسفتين فجر اليوم على بئرين نفطيتين في حقول "خباز" جنوب غرب كركوك.

وكان التنظيم قد فرض سيطرته على حقل "خباز" النفطي ابان اجتياحه مناطق ومدن تُقدر بثلثي العراق في اواسط العام 2014 الا ان قوات البيشمركة تمكنت من استعادة السيطرة عليه في نهاية شهر يناير/كانون الثاني من العام 2015.

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