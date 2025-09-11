وزير الداخلية يصل البصرة على رأس وفد أمني رفيع

شفق نيوز- البصرة

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، إلى محافظة البصرة على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية للاطلاع على الأوضاع الأمنية.

وذكرت الحكومة المحلية للمحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عقيل الفريجي، كانا في استقبال وزير الداخلية والوفد المرافق له.

وتأتي الزيارة، بحسب البيان، في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة، وبحث سبل تعزيز الاستقرار ودعم الأجهزة الأمنية، فضلاً عن الاطلاع على احتياجاتها ومتطلباتها.

ومن المقرر أن يعقد الوزير خلال زيارته اجتماعات مع الحكومة المحلية والقيادات الأمنية، لمناقشة الخطط الرامية إلى ترسيخ الأمن وتطوير واقع العمل الشرطي في البصرة.

بدورها ذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشمري سيتفقد خلال زيارته للبصرة عدداً من دوائر الوزارة ويحضر مراسيم حفل تخرج الدورة 55 ضباط عالية في كلية الشرطة الثانية.