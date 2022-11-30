وزير الداخلية يصدر 10 توجيهات لشرطة البصرة: من لا يستطع فليترك منصبه

شفق نيوز / أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، 10 توجيهات لقيادة شرطة البصرة، تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، قبيل انطلاق بطولة خليجي 25.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشمري وجه بـ"إنهاء المخدرات وعدم التهاون مع القانون، وتأمين الحدود بالكامل والعمل على الجهد الاستخباراتي، واعتقال جميع المتاجرين بالمخدرات".

ووجه الشمري، بحسب البيان، بـ"تشكيل قوة خاصة للدكات العشائرية، وعدم ترك أي شخص يهرب من القانون أينما يذهب يعتقل حتى لو هرب الى خارج العراق وتسليمه للقضاء"، مؤكداً أن "جميع العشائر تجرم الدكة العشائرية".

ووجه وزير الداخلية، رسالة إلى أبناء شرطة البصرة، نصت على "عدم التردد بتطبيق القانون، وأن كل الدولة سند لرجال الشرطة، وعدم التردد في تنفيذ أوامر القبض بدون تأخير"، مردفاً بالقول: "من لا يستطيع العمل بهذه الإجراءات فليترك منصبه".

وأردف الشمري، بالقول: "أهل البصرة يستحقون واقعاً أمنياً أفضل، والبصرة مدينة استثمارية لا بد من الحفاظ على أمنها".

إلى ذلك، زار وزير الداخلية، وبصحبته محافظ البصرة أسعد العيداني، محكمة استئناف البصرة والتقى برئيسها، وبحث قضايا المخدرات ووضع الحلول لها وفق القانون بالتنسيق مع السلطة القضائية في البصرة.

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قد وصل صباح يوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة، يرافقه وفد من الاستخبارات والأمن الوطني وإدارة المرور ومكافحة المخدرات.

وعقد الشمري، سلسلة اجتماعات مع الجهات الامنية المعنية بملف خليجي25 في اطار متابعة الجهود الامنية الخاصة باقامة هذا المهرجان الرياضي الخليجي في مدينة البصرة وكذلك سيقوم الوزير بجولة تشمل وزارة الداخلية ومفاصلها بهدف الاطلاع على الاوضاع الامنية العامة ومتابعة تفاصيل عمل القواطع الامنية ميدانيا.