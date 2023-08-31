وزير الداخلية يصدر ست توصيات عاجلة من كربلاء

شفق نيوز/ ترأس وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً استخبارياً.

وحضر الاجتماع قائد عمليات كربلاء وقائد شرطة المحافظة وجميع الأجهزة الاستخبارية من وزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي في المحافظة.

حيث وجه الوزير بعدة نقاط:

1- تكثيف الجهد الاستخباري والسرعة بنقل المعلومة،

2- تفتيش جميع العجلات المركونة قرب المواكب.

3- توزيع الأرقام الساخنة والإرشادات الأمنية على جميع المواكب.

4- عدم التهاون مع مثيري الفتن ومحاربة الشائعات.

5- تكثيف جهود الأمن السياحي ومتابعة المطلوبين.

6 - عدم التهاون بالواجب وتكثيف الجهود خاصة في أوقات الليل مع تزايد اعداد الزائرين.