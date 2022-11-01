وزير الداخلية يصدر توجيهاً خاصاً للمراد إعادتهم للخدمة

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، بتشكل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة والمشمولين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢.

وذكر بيان للداخلية، إن المشمولين بالاجراء من الذين سبق أن تم رفع أسمائهم من قبل دوائرهم الى مديرية إدارة الموارد البشرية، من بينهم (الفاحصون المستوفون للشروط، المستقيلون، المفصولون، المطرودون، والملغاة أوامر تعيينهم لعدم التحاقهم) على أن تكون المقابلات بدءاً من يوم ٦-١١-٢٠٢٢.

كما وجه الشمري بمراجعة جميع الأوراق الخاصة بهم، وسيكون هناك إعمام آخر لبيان جميع ما يتعلق بهذا الموضوع ومكان المقابلة والفحص.