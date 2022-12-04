وزير الداخلية يصدر توجيهاً باعتقال شخص اعتدى على شرطي مرور

شفق نيوز / وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، بإلقاء القبض على الشخص الذي اعتدى بالضرب على شرطي المرور في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، خلال 24 ساعة.

جاء ذلك، خلال ترؤس الشمري، اجتماعاً ضم وكلاء الوزارة وقادة الشرطة في بغداد والمحافظات، وعدداً من الضباط، لمناقشة جملة من المواضيع المهمة التي من شأنها تطوير عمل الوزارة وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأمر وزير الداخلية، بحسب البيان، بـ"منع استخدام عجلات الوزارة لأغراض شخصية"، مؤكدا على الجهات ذات العلاقة بـ"مصادرة أي عجلة تخالف هذا التوجيه، وأن يصل هذا الأمر لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة".

وأضاف أن "أي اعتداء على رجل الشرطة يعد اعتداء على وزير الداخلية"، مشدداً على ضرورة "عمل الجهات ذات العلاقة على إرساء الأمن وإلقاء القبض على أي شخص يعمل على إدخال الرعب بين المواطنين ويكون هذا الإجراء بشكل عاجل جداً".