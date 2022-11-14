وزير الداخلية يشيد بالتعاون بين البيشمركة والقوات الاتحادية ويؤكد على حماية الحدود

شفق نيوز/ أشاد وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، يوم الإثنين، بالتعاون بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه صباح اليوم رئيس اركان قوات البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير الذي قدم للوزير التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه مهام منصبه.

بدوره أشاد الوزير الشمري بـ"التعاون والتنسيق الكبيرين بين البيشمركة والقوات الاتحادية فيما يتعلق بالمناطق ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".

واكد الشمري على "الدور المهم والاستراتيجي في حماية الحدود ومتابعة تسلل الارهابيين وضرورة استكمال المنظومة الامنية للحدود".