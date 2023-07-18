وزير الداخلية يرفض إيداع الضباط التوقيف قبل إنجاز التحقيق.. وثيقة

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، بعدم إيداع الضباط والرتب التوقيف قبل إنجاز التحقيق.

وبحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الشمري وجه وكلاء الوزارة والمديرين العامين بعدم إيداع الضباط والرتب بالتوقيف قبل إنجاز التحقيق عن طريق المجلس التحقيقي، وبموجب مذكرة توقيف، وذلك بعد تسجيل حالات مخالفة.

ويأتي هذا التوجيه تزامنا مع اعتقال المزيد من الضباط الأمنيين في النجف على خلفية الهجمات المسلحة التي استهدفت مقاراً لأحزاب سياسية بالمحافظة.

وأمس الاثنين، نفذت قوة امنية كبيرة أوامر قبض بحق 9 ضباط كبار تراوحت رتبهم بين عميد وعقيد في قيادة شرطة النجف، بينهم قائد شرطة الكوفة العميد ناجح الحدراوي، وذلك على خلفية تعرض مقار حزبية بالمحافظة لإطلاق نار.