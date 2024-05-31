وزير الداخلية يخصص 150 منتسبا من الإيزيديين لحماية المزارات والمعابد الدينية للطائفة

شفق نيوز/ قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نقل 150 منتسبا من أبناء الطائفة الايزيدية إلى حماية المنشآت ليتم توزيعهم على المزارات والمعابد الدينية للطائفة في قضاء سنجار وناحية الشمال والقحطانية في محافظة نينوى.

وشكر سدنة ورجال دين إيزيديون في بيان صادر اليوم الجمعة، وزير الداخلية على "مشاعره الطيبة تجاه" أبناء الطائفة.

وطالبوا رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب العراقي نايف خلف سيدو بمتابعة الموضوع مع قائد شرطة نينوى بغية الاسراع في تنفيذ قرار النقل ليتسنى لأوئك المنتسبين المباشرة في مهام عملهم.

وقام تنظيم داعش بتفجير قرابة 70 مرقداً ومزاراً ومعبداً دينياً للإيزيديين بعد احتلاله محافظة نينوى أواسط العام 2014.

يشار إلى أن التنظيم المتشدد اجتاح قضاء سنجار في صيف 2014 وارتكب جرائم إبادة جماعية بحق الإيزيديين كما قام باختطاف أكثر من خمسة آلاف من النساء والأطفال وما زال المئات منهم مجهوليّ المصير.