وزير الداخلية يحدد مهلة لتقييم الضباط والواجبات ويشدد على تجاوز الروتين

شفق نيوز/ حدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، مهلة زمنية لتقييم أداء الضباط والمنتسبين، وتنفيذ الواجبات، فيما أكد على أهمية التحرك الفوري لمتابعة على الحوادث وكشف ملابساتها بعيداً عن الروتين.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشمري اطلع على الاجتماع الفصلي لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بحضور مديري استخبارات المحافظات وعدد من الضباط، ووجه بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل وتعزيز الأمن.

وشدد الشمري على تقييم عمل الضباط والمنتسبين والاهتمام بالأمن المناطقي والتحرك السريع والفوري للوقوف على الحوادث ومعرفة ملابساتها والابتعاد عن الروتين، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهد الأمني والاستخباري وتحديث الخطط وعدم الإكتفاء بالمعلومات الأولية والعمل على توحيدها.

ولفت إلى أهمية تنفيذ أوامر إلقاء القبض ومتابعة الأهداف المطلوبة، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود، موجهاً بأن تكون الأشهر الثلاثة المقبلة هي محطة لتقييم الجهود وتحديد المهام والواجبات بشكل المطلوب.