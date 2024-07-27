وزير الداخلية يحدد الأول من شهر صفر موعداً لإنطلاق الخطة الأمنية لزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم السبت، الأول من شهر صفر بالتقويم الهجري موعداً لإنطلاق الخطة الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين المليونية في مدينة كربلاء.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته محافظة بابل، إن "اللجنة الأمنية العليا واللجنة الخدمية الخاصة بتأمين وخدمات زيارة الاربعينية أجرت زيارة الى محافظة بابل، وكان هناك عرض للخطط لمحافظات الفرات الاوسط وهي: بابل، والنجف، والديوانية".

وأردف بالقول إن "عرض الخطط هذه هو بداية لانطلاق العمل الأمني والخدمي لتأمين هذه الزيارة من قبل كل الأجهزة الامنية والاستخبارية ووزارات الدولة الخدمية"، مؤكدا أن هذه الزيارة ستشهد تنظيما عالياً من القواطع الامنية التي تم تحديدها وكذلك جرى إسناد تلك القطاعات والقيادات في المحافظات الثلاث بقطاعات أخرى".

كما أشار الشمري إلى أن الخطة الأمنية ستنطلق في يوم الأول من شهر صفر، من خلال تأمين الزائرين المتوجهين الى كربلاء من خلال محافظة بابل.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.