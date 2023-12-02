وزير الداخلية يتقصى ميدانياً حادثة العمرانية

شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية الى ديالى، صباح اليوم السبت، برفقة وفد أمني رفيع لتقصي أسباب حادثة العمرانية التي أودت بضحايا الخميس الماضي.

وقال مدير ناحية الوجيهية حاتم التميمي لوكالة شفق نيوز، ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اطلع ميدانيا على موقع الحادث الارهابي الذي استهدف مدنيين بعبوات ناسفة واسلحة متوسط بين ناحية الوجيهية وقرية العمرانية، ( 25 كم شمال شرق بعقوبة).

وأشار التميمي الى ان الشمري اجتماعاً بالمسؤولين الامنيين وأصدر توجيهاته بتعزيز الأمن وإجراءات حماية المدنيين الى جانب تفقد مجالس العزاء وذوي الضحايا.

ونفذ مجهولون الخميس الماضي، هجوما بعبوات ناسفة استهدف عجلة مدنية تلاه هجوم باسلحة متوسطة في اطراف قرية العمرانية، ( 25 كم شمال شرق بعقوبة)، ما سبب سقوط 11 ضحية و14 مصابا وسط غموض عن هوية منفذي الهجوم وأسبابه.

من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الشمري أطلع ميدانياً على مكان وملابسات الحادث الغادر في منطقة العمرانية بمحافظة ديالى والإجراءات المتخذة من قبل القطعات الأمنية.

وبينت أن الوزير عقد اجتماعاً أمنياً مع عدد من القادة والضباط لمناقشة الإجراءات الأمنية ضمن هذا القاطع.