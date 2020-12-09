وزير الداخلية من كركوك: يجب إخلاء المحافظة من النازحين

شفق نيوز/ شدد وزير الداخلية في الحكومة عثمان الغانمي يوم الاربعاء على ضرورة اغلاق مخيمات النزوح في محافظة كركوك واعادة النازحين الى محل سكناهم ضمن اطار مساعي الحكومة الاتحادية في اغلاق هذا الملف خلال العام الحالي.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقده مع المحافظ بالوكالة راكان الجبوري والقادة والمسؤولين الامنيين والعسكريين، "كانت لدينا زيارة اليوم لمحافظة كركوك للإطلاع على الاوضاع بصورة عامة والتركيز على الجانب الامني بصورة خاصة كان لدينا لقاء مع وجهاء كركوك واستمعنا لهم".

واردف بالقول "التقينا المحافظ في مبنى المحافظة وناقشنا معه الواقع الخدمي والامني، واتفقنا على عقد مؤتمر امني موسع لمناقشة كل التداعيات الامنية التي تحدث بالمحافظة"

وتابع الغانمي بالقول "تطرقنا الى موضوع النازحين، ويجب ان تكون المحافظة خالية من النازحين كما بقية المحافظات العراقية"، مستطردا بالقول "ستكون للجميع بصمات في اعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية والامن".