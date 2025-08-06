وزير الداخلية لـ شفق نيوز: خلايا استخبارية ومراقبة سرية لتأمين زيارة الأربعين

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، عن مباشرته الإشراف ميدانياً على الخطط الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، مؤكداً تواجده بين القطعات الأمنية طيلة فترة الزيارة.

وقال الشمري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة شددت على اليقظة والحيطة والحذر، مع ضرورة تسهيل حركة مرور الزائرين".

وأشار إلى "إصدار توجيهات بتفعيل الخلايا الاستخبارية وتنفيذ خطط المراقبة السرية، خلال أيام الزيارة لضمان سلامة المشاركين فيها".

وفي وقت سابق، وجه الوزير بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي المغرضة التي تحاول بث الفتنة واستغلال هذه المناسبة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن يكون عمل الجهات الاستخبارية بشكل ميداني من قبل جميع المديرين من دون استثناء بهدف المتابعة والتدقيق لغاية انتهاء مراسيم الزيارة.

ووصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة كربلاء، بصفته رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية.

وبحسب بيان للوزارة، فقد تفقد الشمري طريق الزائرين بين بغداد وكربلاء واطلع على انتشار القوات الأمنية ومستوى الخدمات المقدمة، ووجّه بتكثيف التفتيش والانتباه المستمر، مع التأكيد على تسهيل حركة الزائرين، مشدداً على تواجده الميداني خلال فترة الزيارة.