وزير الداخلية لشفق نيوز: 4 ملايين زائر أجنبي دخلوا العراق والأعداد تتزايد

شفق نيوز/ اعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري يوم الاثنين، ارتفاع أعداد الزائرين الأجانب المشاركين في الزيارة الاربعينية.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز؛ إن "أعداد الزائرين في زيادة مستمرة، وبلغ عدد الزائرين لغاية الآن 4 مليون زائر اجنبي".

واضاف الشمري؛ أن "جميع العجلات ومن ضمنها عجلات القوات الأمنية جاهزة ومهيأة لعملية التفويج العكسي"، مشيرا إلى عدم تسجيل اي خرق امني.

وأكد الشمري؛ أن "جهود الوزارة تضاعفت للاستمرار بالخطط المرسومة لهذه الزيارة المباركة بالتزامن مع ازدياد أعداد الزائرين القاصدين قبلة الأحرار".