وزير الداخلية عن فاجعة الحمدانية: اعتقلنا 14 متهما وسنعلن نتائج التحقيق خلال 72 ساعة

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، إعلان نتائج التحقيق بالحريق الذي اندلع في قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية وراح ضحيتها المئات من الضحايا والمصابين، خلال 72 ساعة.

وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشمري ترأس اجتماعاً في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية التي شُكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية.

وأكد الشمري أن نتائج التحقيق في هذا الحادث المؤسف ستعلن خلال 72 ساعة وستعرض على رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين، مبيناً أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم توفر شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث.

وأشار الوزير إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً من بينهم عشرة عمال وصاحب القاعة وثلاثة متورطين بإشعال الألعاب النارية التي أدت إلى الحريق الذي أودى بحياة 94 شخصاً وأكثر من 100 مصاب.

وشدد على تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد.

وفي ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء، أبلغ مصدر أمني مسؤول، وكالة شفق نيوز، بأن حريقاً كبيراً اندلع داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، وأسفر عن مصرع 20 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح.

واليوم الأربعاء، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة فاجعة الحمدانية ارتفعت لأكثر من 115 حالة وفاة وأكثر من 200 اصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.

وعلى إثر ذلك أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحداد ثلاثة أيام في جميع أنحاء العراق، فيما أعلنت الحكومة المحلية لنينوى الحداد لسبعة أيام.