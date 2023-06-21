وزير الداخلية: تشكيل لجنة عليا لإدارة انتخابات مجالس المحافظات في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، تشكيل الحكومة الاتحادية لجنة عليا للإشراف على التحضيرات والاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته محافظة الأنبار غربي البلاد، إن "هناك لجنة رئيسية عليا تشكلت لإدارة انتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف أن "هناك لجنة فرعية سيقع على عاتقها كل تفاصيل تأمين الحماية للمراكز الانتخابية في محافظة الأنبار في يوم الإقتراع".

وحدد مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات للعام 2023.