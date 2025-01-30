وزير الداخلية: انخفاض معدلات الجريمة المنظمة بنسبة 43 ‎%‎ في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، يوم الخميس، انخفاض معدلات الجريمة المنظمة بما تصل نسبته الى 50 بالمائة في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في محافظة ديالى مع رئيس مجلسها ورئيس الحكومة المحلية.

وأشار الوزير في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إلى انخفاض معدلات الجريمة المنظمة بنسبة 43 ‎%‎ في العراق، وتراجع معدلات الترويج للمخدرات وارتفاع أسعارها في العراق، وديالى تحديدا بفعل الحرب التي تشنها الأجهزة الامنية عليها.

وشدد على أن الوزارة لا تخضع "لأي ضغوط بتنفيذ مذكرات القبض على الخارجين عن القانون".

وافاد الشمري، أنه تمت الاطاحة بشبكات دولية لتجارة المخدرات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل المحافظة.