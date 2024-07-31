وزير الداخلية: الاستخبارات تتابع تحركات داعش التي تستغل المناطق الجغرافية الصعبة

شفق نيوز/ افاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، بأن الأجهزة الاستخبارية تتابع تحركات مفارز تنظيم داعش التي تتحصن في المناطق الوعرة جغرافياً مثل سلسلة جبال حمرين التي ترتبط بحدود ثلاث محافظات وهي: ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته محافظة ديالى اليوم، إن الوضع الأمني بشكل عام مستقر في المحافظة، ولديّنا انخفاض بالجرائم الجنائية، وفي الحوادث والعمليات الارهابية بشكل عام.

وتطرق الى الهجوم الذي شنه التنظيم المتشدد على قوات الجيش في منطقة "خان بني سعد" جنوبي غربي محافظة ديالى في وقت سابق من شهر تموز الجاري، وقال إن "هذه الحادثة لا تؤثر على الوضع الأمني".

وأضاف أن "الأجهزة الاستخبارية تقوم بواجبها بشكل كامل ومتابعة لكل تحركات مفارز تنظيم داعش التي تستغل بعض المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة"، مؤكدا ان عمليات ديالى مؤمنة القاطع بشكل كامل.

وتابع الشمري، إن قيادة عمليات ديالى تتبع طرقا حديثة في مسك الأرض، وهناك عمل استخباري يومي، وضربات جوية لقتل الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين.