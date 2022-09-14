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وزير الداخلية العراقي يأمر بتوقيف رجل أمن "روّع" الباعة المتجولين  

Category: أمـن

Date: 2022-09-14T18:31:25+0000
وزير الداخلية العراقي يأمر بتوقيف رجل أمن "روّع" الباعة المتجولين  

شفق نيوز/ أوعز وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بتوقيف منتسب والتحقيق معه بتهمة نتيجة "إساءة" بدرت منه تجاه الباعة المتجولين بين زوار الأربعينية.

وذكر المكتب الإعلامي للغانمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بعض التصرفات الفردية المسيئة من قبل المنتسبين لا تمت لاخلاق وصفات المؤسسة الأمنية بصلة، وقد تابع وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين زيارة الأربعين عثمان الغانمي، مقطع فيديو يظهر فيه احد عناصر وزارة الداخلية يقوم بتصرفات ويتلفظ بكلمات نابية بحق البائعين المتجولين وسط جموع الزائرين، مما تسبب في ترويعهم".

وأشار إلى أن الوزير "وجهّ بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا المنتسب وتوقيفه وتشكيل مجلس تحقيقي ومحاسبته وفق القانون".

وشدد الغانمي، بحسب البيان، على التعاون التام مع الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم وتسهيل حركة تنقلهم من والى محافظة كربلاء.

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