وزير الداخلية العراقي يؤكد من كركوك قرب استلام ملف المحافظة الامني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، اتفاقها مع حكومة محافظة كركوك، على إكمال مشروع الكاميرات بينها "الذكية" وحجم تخصيصات قيادة الشرطة، استعداداً لتسلم الملف الأمني، الذي أكدت أن موعده سيكون قريباً.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اليوم، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بحضور عدد من القادة والضباط".

وأكد الوزير خلال المؤتمر أن "محافظة كركوك واحدة من المحافظات المهمة، وأن قطعات وزارة الداخلية موجودة فيها من خلال قيادة الشرطة وفرقة من الشرطة الاتحادية ومجموعة من المديريات الأمنية والخدمية"، مشيراً الى أن "هذه الدوائر بحاجة إلى دعم ومتابعة".

وبين الشمري، أن "هذه الزيارة شملت اللقاء بمحافظ كركوك الذي أبدى دعمه ومساندته لعمل مؤسسات وزارة الداخلية في هذه المحافظة، من خلال حجم التخصيصات التي وضعت لقيادة الشرطة في بناء المشاريع ومراكز الشرطة وباقي دوائر الوزارة العاملة في المحافظة التي من المؤمل أن تشهد عما قريب تسلم الملف الأمني فيها من قبل قيادة الشرطة في مركز المدينة وقضاء الحويجة حالها حال بقية المحافظات التي تسلمت وزارة الداخلية الملف الأمني فيها".

وأكد الشمري أنه "تم الاتفاق مع المحافظ على إكمال مشروع الكاميرات من بينها الكاميرات الذكية".