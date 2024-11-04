وزير الداخلية العراقي يناقش في طهران ملفات الأمن والزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران برفقة وفد يضم عددًا من المستشارين والمسؤولين.

وأوضح بيان صدر عن الداخلية العراقية، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الشمري التقى نظيره الإيراني سكاندر مؤمني، حيث قدم الوزير العراقي التهنئة لمؤمني بمناسبة تسنمه منصب وزير الداخلية الإيراني.

كما تناولت المحادثات عددًا من القضايا، منها الزيارة الأربعينية وتأمين الحدود المشتركة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين البلدين، وفق البيان.

وأكد البيان أن المحادثات تضمنت موضوعات متعددة، منها التدريب وتبادل الخبرات ومحور الطلبة المبتعثين إلى إيران للدراسة الأكاديمية في المجالات الأمنية، وكذلك قضايا متعلقة بعمل المرور والجوازات.

وأعرب وزير الداخلية الإيراني عن شكره لنظيره العراقي، مثمنًا جهود وزارة الداخلية العراقية في مكافحة المخدرات والجريمة بجميع أشكالها، والعمل على تعزيز الأمن، معربًا عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين البلدين.