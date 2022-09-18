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وزير الداخلية العراقي يعلن إفشال محاولات خلق "فتنة" خلال الزيارة الأربعينية

Category: أمـن

Date: 2022-09-18T07:15:41+0000
وزير الداخلية العراقي يعلن إفشال محاولات خلق "فتنة" خلال الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الأحد، إفشال محاولات خلق "فتنة" خلال الزيارة الأربعينية التي احتضنتها مدينة كربلاء حيث مرقد الامام الحسين واخيه العباس.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادات عسكرية وأمنية ومحافظ كربلاء وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "خطة تأمين الزيارة الأربعينية تميزت بإنها الأكثر عدداً من حيث مشاركة القوات الأمنية التي أفشلت محاولة البعض في خلق فتنة خلال الزيارة الأربعينية".

وأضاف أن "القوات الأمنية تعاملت بحزم مع كل ما شأنه أن يزعزع الوضع الأمني".

وتابع الغانمي انه "لم يشهد أي بلد دخول مثل هذه الاعداد من الزائرين".

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، إن "زيارة الأربعين خلال العالم الحالي الأضخم على مدى التاريخ".

وأوضح، أنه "لا يمكن نجاح لأي خطة أمنية دون وجود خطط خدمية وصحية ونقل للزائرين".

واشار الخطابي الى ان "60 ألف متطوع شارك في الزيارة الأربعينية".

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