بالتعاون مع سوريا .. وزير الداخلية العراقي يعلن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات

شفق نيوز - البصرة

أعلن وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية كانت تنشط في سوريا.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في البصرة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تمّ القاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات، وضبط بحوزة أفرادها مليون و و350 ألف حبة مخدرة داخل سوريا.

وأضاف أن عملية القبض على هذه الشبكة تمت بالتعاون مع الجانب السوري.

وفي تفاصيل أكثر عن العملية ذكرت وزارة الداخلية في بيان، بأن المديرية العامة لمكافحة المخدرات نفذت عملية نوعية خارج الحدود، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية، وبناءً على الموافقات القضائية من المحكمة التحقيقية المركزية في الرصافة.

وأضافت أن مفرزة مختصة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات انطلقت، مستندة إلى جهد استخباري عميق ومصادر دقيقة داخل شبكات الاتجار بالمخدرات، وبتعاون وثيق مع مديرية مكافحة المخدرات السورية، لتنفيذ واجب أمني مهم في العاصمة دمشق.

كما أشارت الوزارة إلى أن، العملية أسفرت عن ضبط أكثر من مليون، و350 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون، ما يعادل تقريباً 2015 كيلوغراماً من المواد السامة، فضلاً عن الإطاحة بإحدى أخطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإنجاز يُعد خطوة بارزة في إطار العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، ويعكس حرص الدولة العراقية على حماية أمن المجتمع من آفة المخدرات، وملاحقة تجار السموم في أي مكان.