وزير الداخلية العراقي يصدر تعليمات خاصة بحظر التجوال

شفق نيوز/ أصدر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الخميس، عدداً من التعليمات الخاصة بحظر التجوال والذي مددته اللجنة العليا للصحة والسلامة إلى يوم الأحد المقبل.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الغانمي شدد على تطبيق مقررات وتعليمات خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص تطبيق حظر التجوال الوقائي الجزئي والكلي، بحرص وامانة حفاظا على سلامة المواطنين هذا الوباء".

وقرر الغانمي أن "يكون الدوام الرسمي في الدوائر ذات الخدمة المدنية بنسبة ٥٠% من دون أي اجتهادات وفي الحظر التام تستمر دوائرنا الخدمية بدوامها الاعتيادي واستثمارها بتنظيم وترتيب العمل المكتبي".

ووجه مديريات المرور بـ"استثمار الوقت في إكمال معاملات المواطنين"، موعزا دوائر الأحوال المدنية بـ"العمل على إنجاز المعاملات خلال فترة تطبيق الإجراءات الصحية".

وأكد وزير الداخلية على "تفعيل مذكرات القبض بدقة متناهية والاخبار الفوري لعمليات الوزارة لأي حدث في جميع قواطع المسؤولية".

وأعلن عن "دعم وتفعيل مفاصل وزارة الداخلية المتمثلة بالشرطة المجتمعية وشؤون العشائر لأهميتها في المرحلة الراهنة".