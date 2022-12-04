وزير الداخلية العراقي يحذر من تحصل "الإرهاب" على مواد تدخل في صناعة سلاح غير تقليدي

شفق نيوز/ ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السابع للسلامة والأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي الذي جاء تحت شعار (نعمل جميعاً من أجل عراق آمن) برعاية مستشارية الأمن القومي.

وأكد الشمري في كلمة له، على تضافر الجهود من أجل منع الإرهاب من الحصول على أي مواد تدخل في صناعة أسلحة غير تقليدية كي لا تشكل خطرا على المجتمعات. وأكد الوزير أن الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن يكون العمل من أجل تعضيد جبهة المواجهة وتمكينها في سبيل الحفاظ على السلم والأمن.

وحضر المؤتمر ممثلين عن دول ومنظمات عالمية، فضلاً عن حضور عدد من المختصين والشخصيات.