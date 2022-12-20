وزير الداخلية العراقي يجري تغييرات في مناصب رفيعة

شفق نيوز/ أجرى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، تغييرات في مناصب رفيعة داخل وزارته.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الشمري قرر "تكليف اللواء حيدر فخري بمنصب مدير مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة"، مبينا ان الشمري قرر أيضاً "نقل اللواء قاسم محمد عجه من المنصب المذكور إلى ملاك دائرة التفتيش الإداري والمهني".

وأضاف المصدر، أن الشمري قرر كذلك ""نقل اللواء اسماعيل نعمه من ملاك وكالة الوزارة إلى ملاك دائرة التفتيش الإداري والمهني"، مشيرا إلى "نقل اللواء محمد نعمه من مديرية شؤون قوى الأمن الداخلي إلى منصب مدير حماية المنشآت".

كما قرر وزير الداخلية، "نقل اللواء محمد محمود من ملاك دائرة التفتيش الإداري والمهني إلى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ مديرية المرور بمنصب مدير الشؤون الإدارية والمالية"، بحسب المصدر الذي أوضح أن الشمري قرر أيضاً "نقل اللواء هادي محسن من مدير مديرية شرطة حماية الآثار والتراث إلى ملاك دائرة التفتيش الإداري والمهني".

وقرر الشمري أيضا "نقل اللواء عواد خليل من قيادة شرطة نينوى إلى منصب مدير مديرية التفتيش الإداري والمهني".