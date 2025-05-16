وزير الداخلية العراقي يتفقد مطار بغداد الدولي عشية القمة

شفق نيوز/ تفقد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، مساء الجمعة، الإجراءات المتخذة في مطار بغداد الدولي لاستقبال المشاركين في القمة العربية المقررة في العاصمة بغداد غداً السبت، فيما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية خاصة خلال الساعات المقبلة.

وبحسب بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الشمري أجرى جولة شملت عدداً من أقسام المطار، وشدد على أهمية استمرار وتيرة العمل وتقديم جميع التسهيلات لـ"الوافدين من الأشقاء العرب في بلدهم الثاني العراق".

واستمع الوزير، إلى شرح موجز عن الحركة في مطار بغداد الدولي، موجهاً بالتقيد التام بتنفيذ مفردات الخطط المرسومة لتأمين استقبال الوفود العربية، واستنفار الجهود خاصة خلال الساعات المقبلة.